Канадская биатлонистка испугалась за сохранность допинг-проб в России

Канадская биатлонистка Джулия Рэнсом заявила, что переживает за сохранность ее допинг-проб, сданных во время этапа Кубка мира в российской Тюмени. Об этом сообщает NRK.

«Мы боимся за наши допинг-пробы. Поступили угрозы, что кто-то поработает с анализами. Также беспокойство вызывает то, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не было восстановлено Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — заявила 24-летняя спортсменка.

По мнению биатлонистки, порча проб нанесет непоправимый вред репутации канадской команды.

Ранее 13 декабря, сборная Канады по биатлону решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Канадцы считают, что решение проводить в России соревнования противоречит решению Международного олимпийского комитета (МОК), который отстранил всех россиян от Олимпиады в Пхенчхане-2018.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. На нем подведут итоги биатлонного сезона, назовут победителей общего зачета Кубка мира и вручат главные трофеи.